Blinken: Vzbura vagnerovcov odhalila trhliny v mocenskom aparáte Ruska

„Bola to priama výzva Putinovej autorite. Vyvoláva to teda skutočné otázky a odhaľuje to skutočné trhliny“ na najvyšších miestach ruského štátu, povedal Blinken podľa agentúry AFP v talkšou televízie CBS News.

Podľa Blinkena je ešte „príliš skoro“ špekulovať o vplyve krízy na Rusko alebo na vojnu na Ukrajine.

Domnieva sa súčasne, že udalosti spojené s vagnerovcami na čas odvrátili a odvrátia pozornosť Ruska od Ukrajiny, čo môže vytvoriť „ďalšiu výhodu“ pre Ukrajinu v čase jej prebiehajúcej ofenzívy proti ruským jednotkám.

„Je príliš skoro hovoriť o tom, ako sa to skončí. Je to (situácia) stále sa meniaci obraz,“ dodal Blinken.

Poukázal však na dôležitosť faktu, že sa objavil „niekto zvnútra, kto spochybňuje Putinovu autoritu a priamo spochybňuje dôvody, prečo začal túto agresiu proti Ukrajine, a to je samo o sebe niečo veľmi silné“.

„Museli brániť Moskvu pred žoldniermi, ktorých si sami vyrobili,“ dodal Blinken s tým, že pokiaľ ide o Ukrajinu, treba hovoriť o „strategickom zlyhaní“ ruského prezidenta.

Spojené štáty, ktoré v uplynulých 24 hodinách viedli intenzívne konzultácie so svojimi európskymi spojencami o kríze v Rusku, sa doteraz zdržiavali priameho komentovania týchto udalostí. Samotný Antony Blinken v sobotu rokoval o situácii v Rusku so svojimi partnermi z krajín G7, ako aj Poľska a Turecka.