Danko o vojne na Ukrajine: Rusov nikto odtiaľ nevytlačí, územie historicky nebolo ukrajinské

Prezidentka Zuzana Čaputová mala oznámiť rozhodnutie znovu nekandidovať o pol roka skôr, aby mali aj obyčajní ľudia, ktorí by mali záujem, priestor rozbehnúť prezidentskú kampaň. V diskusnej relácii televízie Markíza Na telo to povedal šéf hnutia OĽANO a priatelia Igor Matovič. Jej rozhodnutie chápe, keďže spomenula aj rodinné dôvody. Predseda mimoparlamentnej SNS Andrej Danko rozhodnutie Čaputovej rešpektuje.

Danko si myslí, že prezidentka mohla vo vzťahu voči lídrom Richardovi Sulíkovi (SaS), Borisovi Kollárovi (Sme rodina) a Matovičovi urobiť viac, tiež mohla viac chodiť do regiónov. Dodal, že ju čaká veľká skúška na jeseň, keď bude riešiť, koho poverí zostavovaním vlády. SNS podľa Danka preferuje prezidentského kandidáta s politickými skúsenosťami.

Pri konflikte na Ukrajine nie je podľa šéfa SNS iné riešenie ako okamžité zloženie zbraní. „Tento konflikt je nemenný a Rusov nikto odtiaľ nevytlačí. Určite už nebude obnovený stav pred konfliktom,“ povedal. „Územie historicky nebolo ukrajinské, takže sa nemá čoho vzdať,“ odpovedal Danko na otázku, či sa má Ukrajina vzdať území. „Bez toho, že budú rešpektovať tam, kde sú Rusi a tam, kde sú Ukrajinci, bez toho sa to neuzavrie,“ dodal. Matovič ho za tento názor kritizoval.

Matovič nekonkretizoval, či by podporil Kollárove odvolávanie pre kauzu s jeho bývalou partnerkou. „Už takto blízko pred voľbami by som túto hru nehral,“ povedal s tým, že najvyšší sudcovia budú voliči. Podľa Danka by mal šéf parlamentu Kollár okamžite odstúpiť.

Matovič zopakoval, že jeho hnutie nepôjde do vlády so SNS, ĽSNS, Republikou ani Hlasom-SD a Smerom-SD. Danko podľa svojich slov skončil s debatami o vytváraní povolebných koalícií. „Sulík, Matovič, Kollár musia odísť a progresívci nesmú vládnuť,“ dodal. V súvislosti s debatou o zrušení špeciálnej prokuratúry Danko povedal, že niektoré inštitúcie sú duplicitné.