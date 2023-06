Matovič potvrdil, že OĽANO pravdepodobne pôjde do volieb v koalícii

Povedal to líder hnutia Igor Matovič v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Koalícia dvoch a troch strán potrebuje na postup do parlamentu aspoň sedem percent, väčšie koalície aspoň desať.

Na otázku o rokovaniach so stranami Za ľudí a Kresťanská únia o spoločnom postupe do volieb Matovič reagoval tým, že ak by mali byť na kandidátnej listine jeho hnutia, zmenili by si názov, aby obsahoval aj názvy týchto dvoch strán. „Požiadavka z oboch strán bola, že by chceli ísť s nami do koalície. My sa koalície nebojíme. S veľmi veľkou pravdepodobnosťou s nimi nakoniec pôjdeme do koalície,“ povedal Matovič.

Lídra či líderku kandidátnej listiny hnutia OĽANO a priatelia plánujú predstaviť budúci týždeň. Matovič opätovne potvrdil, že bude na poslednom 150. mieste.

Predseda hnutia Republika Milan Uhrík zatiaľ nepovedal, kto bude na poslednom mieste ich kandidátky. Vylúčil, že by za Republiku kandidoval policajt Ján Rejda z kauzy Gorila. Rozhodlo tak podľa jeho slov aj predsedníctvo hnutia. Z prípadnej povolebnej spolupráce nevylúčil Smer-SD, SNS ani Hlas-SD a ďalšie „vlastenecké“ strany. Podotkol, že za návrat Smeru-SD k moci môže viac Matovič než líder tejto strany Robert Fico.