Kollár a Sulík uviedli, s kým vylučujú povolebnú spoluprácu

Predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár a šéf SaS Richard Sulík sa zhodli, že Rusko pácha vojnové zločiny a bude za to musieť niesť dôsledky. Obaja zároveň v diskusnej relácii TA3 V politike deklarovali, že naďalej budú podporovať vojenskú pomoc Slovenska Ukrajine.

„Asi všetci súhlasíme s tým, že sa tam páchajú vojnové zločiny. Sú tam dôkazy, sú tam masové hroby,“ povedal Kollár o situácii na Ukrajine s tým, že musí vzniknúť tribunál a Rusko musí niesť dôsledky. „Jednoznačne, Rusko je ten agresor, všetko bude riadne vyšetrené, potrestané, nielen materiálne, ale aj morálne škody,“ odpovedal Sulík na otázku, či je ruský prezident Vladimir Putin vojnový zločinec.

Sulík v súvislosti so vzburou tzv. vagnerovcov proti veleniu ruskej armády poukázal na to, že takáto situácia by sa v západnom svete neudiala a preto Slovensko musí aj naďalej patriť na západ. Kollár si myslí, že vodca vagnerovcov Jevgenij Prigožin by mal byť tvrdo potrestaný, Sulík ho označil za nevyspytateľného.

Kollár označil prezidentku SR Zuzanu Čaputovú za najlepšieho prezidenta, ktorého Slovensko doteraz malo. Zopakoval, že Sme rodina nepostaví vlastného kandidáta, počká si, kto sa prihlási. Kollár by radšej za prezidenta podporil exministra zahraničných vecí Ivana Korčoka ako napríklad vedca Róberta Mistríka, pretože vie o jeho skúsenostiach. Podľa Kollára by možno bolo vhodné, keby bol prezident z apolitických kruhov, teda napríklad z diplomatického či vedeckého prostredia. Aj SaS sa vyjadrí o podpore niektorého kandidáta, keď budú známi všetci. Sulík sa poďakoval Čaputovej za jej prácu, bola podľa neho hlavou štátu v extrémne ťažkých časoch.

SaS pôjde podľa Sulíka do takej vlády, ktorá zlepší bežný život párom rovnakého pohlavia. Verí, že by sa našla rozumná dohoda. Kollár si vie predstaviť nájsť dohodu. „Sme proti týmto veciam, ale boli sme ochotní ísť do určitých ústupkov,“ dodal a spomenul napríklad zákon z dielne rezortu spravodlivosti, ktorý riešil situácie párov rovnakého pohlavia.

Kollár informoval, že prvé miesta na kandidátke Sme rodina obsadí on, podpredseda Milan Krajniak a následne ďalší podpredsedovia. SaS už má kandidátku hotovú. Kollár kritizoval, že Eduard Heger nebude lídrom kandidátky Demokratov, líderku Andreu Letanovskú podľa neho nikto nepozná. Kollár si myslí, že Heger to mocensky nezvládol. Sulík nechcel Hegera komentovať, no povedal, že by to na jeho mieste neurobil. Dodal, že SaS vylúčila zo spolupráce Smer-SD, ĽSNS a SNS a zopakoval, že nebude nikdy sedieť vo vláde s lídrom OĽANO a priatelia Igorom Matovičom. Sme rodina zase nepôjde so Smerom-SD, zopakoval Kollár.

Šéf parlamentu sa ospravedlnil svojmu synovi za medializovanie kauzy fyzického napadnutia bývalej partnerky. Platí, že odstúpiť z funkcie nemieni, hoci odsudzuje násilie na ženách. Dodal, že ak by šlo o život jeho detí, urobil by to znova. Sulík si myslí, že Kollár by mal odstúpiť.