Tragický koniec pátrania: Telo ženy našiel vodič kamiónu

Polícia v Topoľčanoch odvolala pátranie po nezvestnej Alene J., ktorá bola nezvestná od 14. júna. Telo 62-ročnej ženy našiel v piatok kamionista, žiaľ, bez známok života. Alenu naposledy videli v stredu 14. júna a svedkovia potvrdili, že sa mala okolo 20:00 večer prechádzať cez ulicu Podjavorinskú. Odvtedy ju nikto nevidel, uviedla na sociálnej sieti nitrianska krajská polícia. Vo štvrtok 22. júna Záchranný systém Slovenska na sociálnej sieti informoval, že Alena J. sa našla, Žiaľ, bolo to už neskoro.

Ako informovala televízia Joj, telo ženy našiel kamionista, ktorý prechádzal cez Topoľčiansky obchvat okolo rieky Nitra. Z okna si všimol niečo na hladine v potoku. "Cez okno som pozeral naľavo a napravo a pozerám, že niečo je v tom potoku. Z osobného auta by to asi nebolo vidieť, bolo to z uhla pod mostom," priblížil vodič kamióna.

Muž si najskôr myslel, že v rieke pláva kus dreva alebo uhynutá zver. Pozrel sa však druhýkrát a bolo mu jasné, že pôjde zrejme o ľudské telo. Šofér bol v hustej premávke, preto zastaviť na mieste nevedel. Zavolal preto na políciu a hliadka na mieste potvrdila nález ženského tela. “Presná príčina smrti nebohej ženy bude známa až po pitve,” informovala Renáta Čuháková, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre.

Syn nebohej ženy na sociálnej sieti poďakoval všetkým, ktorí pomáhali s pátraním: “Ďakujem. Vážim si naozaj každé zdieľanie o mojej mamine. Ešte pár dobrých ľudí existuje. Prajem vám všetkým zdravie a psychickú pohodu. Ešte raz, ďakujem!”