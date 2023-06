Ústavný súd odmietol sťažnosť Sokolian v spore o kataster pozemkov pod U. S. Steel

Pozemky tak definitívne patria do katastrálneho územia mesta Košice a mesto je aj správcom dane z nehnuteľností v tejto lokalite. ÚS informoval, že o sťažnosti rozhodol II. senát na neverejnom zasadnutí 14. júna.

Sokoľany podali ústavnú sťažnosť proti rozsudkom Krajského súdu v Košiciach z apríla 2019 a Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR z decembra 2022, ktoré rozhodli v prospech mesta Košice. Z týchto verdiktov vyplýva, komu má U. S. Steel a jeho dcérske spoločnosti, ako aj ďalší podnikatelia v území s veľkosťou 700 hektárov platiť daň z nehnuteľností. V danej veci prebiehalo viacero súdnych konaní a celý spor trval 26 rokov.

O pričlenení časti katastrálneho územia bývalého okresu Košice-vidiek ku krajskému mestu rozhodol ešte v roku 1979 bývalý okresný národný výbor a následne aj krajský národný výbor pre výstavbu Východoslovenských železiarní. Sokoľany, ktoré boli vtedy časťou obce Hutníky, neskôr argumentovali, že sa tak stalo bez súhlasu dotknutých obcí. Obec Sokoľany v roku 1997 na základe reštitučných ustanovení katastrálneho zákona podala návrh na zmenu hraníc katastra a žiadala pričlenenie územia. Katastrálny odbor Okresného úradu (OÚ) Košice-okolie najprv pririekol pozemky k Sokoľanom, čo mesto súdne napadlo. Podľa verdiktu krajského súdu z roku 2019 však obec Hutníky v roku 1979 súhlasila s územnými zmenami, a preto dotknuté územie patrí do košického katastrálneho územia Železiarne. OÚ Košice-okolie napokon 29. mája 2023 zamietol návrh na zmenu hranice medzi Sokoľanmi a mestom.

„Dane, ktoré v tomto katastri boli roky sporné, sa stávajú súčasťou mesta Košice a práve v ťažkom období, ktoré prežívame, to mestu isto pomôže,“ povedal v januári po verdikte NSS košický primátor Jaroslav Polaček. Pre mesto ide ročne o príjem v sume takmer dva milióny eur. Pre obec Sokoľany s výrazne nižšími sadzbami dane by to bolo viac ako 700.000 eur.

Starosta Sokolian Ľuboš Janke vnímal verdikt NSS kriticky. „Čo sa týka ďalšieho postupu, určite použijeme všetky právne kroky, aby sme sa ako obec v tejto veci vedeli obhájiť,“ skonštatoval v januári. Aktuálne pre TASR uviedol, že rozhodnutie ÚS im zatiaľ neprišlo.