Video: Toto sa deje, keď vás uštipne včela. Takto sa hýbe žihadlo

Uštipnutia hmyzom nepatria medzi najpríjemnejšie zážitky, no kým uštipnutie od komára väčšinou len svrbí a od osy aj bolí, uštipnutie včelou patrí medzi mimoriadne bolestivé zranenia. Je známe, že na rozdiel od osy včela po pichnutí stráca žihadlo aj zadnú časť tela a umiera. Ukázalo sa však, že po uštipnutí sa dejú ďalšie procesy, ktoré voľným okom len ťažko zbadáte. Preto mnohých ľudí na sociálnej sieti vydesilo detailné video opisujúce to, čo sa deje po uštipnutí včelou.

A fascinating close up of how a bee stinger works



Stated Clearlypic.twitter.com/i2Xnzs3wcU