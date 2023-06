Vagnerovci vstúpili do Lipeckej oblasti

Lipecká oblasť sa nachádza približne 360 kilometrov južne od Moskvy. Artamonov v príspevku v aplikácii Telegram uviedol, že miestne úrady „prijali všetky potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti obyvateľstva“ a dodal, že „situácia je pod kontrolou“.

Tlačové oddelenie regionálnej správy Lipeckej oblasti už pred niekoľkými hodinami vyhlásilo, že „v záujme zabezpečenia poriadku a bezpečnosti občanov operačné veliteľstvo regiónu žiada obyvateľov, aby bez naliehavej potreby neopúšťali svoje domovy a zdržali sa akéhokoľvek cestovania osobnou alebo verejnou dopravou“.

Šéf vagnerovcov Jevgenij Prigožin v sobotu ráno vyhlásil, že jeho bojovníci obsadili veliteľstvo ruskej armády v meste Rostov nad Donom. Tvrdí, že toto mesto budú naďalej blokovať a pôjdu až do Moskvy v prípade, ak za nimi neprídu ruský minister obrany Sergej Šojgu a náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerij Gerasimov.

