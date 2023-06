Prezidentka bude diskutovať s víťazom volieb, či vie zostaviť vládu

Skonštatovala to prezidentka Zuzana Čaputová v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Deklarovala, že s víťazom parlamentných volieb bude diskutovať o tom, či je schopný zostaviť vládu a zabezpečiť riadne fungovanie orgánov.

„Úlohou prezidenta, prezidentky v našom právnom systéme nie je korigovať vôľu ľudí. Naopak, úlohou je rešpektovať vôľu ľudí, ktorá vzíde z volieb. Víťaz volieb bude subjekt, s ktorým na začiatku budem komunikovať o tom, či má tú druhú spôsobilosť, a to je spôsobilosť zostaviť vládu,“ uviedla hlava štátu. Po voľbách sa teda bude zaujímať o to, či má víťazný subjekt aj koaličný potenciál. Od toho sa odvodzuje aj jeho schopnosť presadzovať zákony.

Pripomenula, že v krátkej histórii samostatnej štátnosti má SR aj príklady, keď nebol poverený zostavovaním vlády víťaz volieb. Skonštatovala, že ak nebol schopný zostaviť vládu, hľadali sa iné modely. Zvyčajne bol teda zostavením vlády poverený druhý najúspešnejší subjekt podľa výsledkov volieb.

Prezidentka podčiarkla, že Slovensko je parlamentnou demokraciou, kde má prezident limitované právomoci a vo všeobecnosti by to meniť nechcela. Legitímna by však podľa nej bola napríklad úvaha o posilnení práva veta, či by napríklad na jeho prelomenie nebolo potrebné v parlamente viac hlasov poslancov. Aktuálne je podľa nej veto hlavy štátu pri zákonoch ľahko ignorovateľné. Dodala, že dôležitou kompetenciou prezidenta je tiež možnosť podať podnet na Ústavný súd SR, aby určil, kde sú medze ústavnosti.