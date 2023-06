Prívalové dažde zničili most za Bardejovom

V dôsledku prívalových dažďov došlo v noci na sobotu k zničeniu mosta za mestskou časťou Bardejova - Bardejovskou Novou Vsou smerom na Hrabovec a Giraltovce, v križovatke na Belovežu a Hažlín. Cesta je neprejazdná. Informovalo o tom mesto Bardejov na sociálnej sieti.

Most sa nachádza v katastri obce Komárov, čo TASR potvrdil jej starosta Jozef Bednár. „Je to strašné. Dve tretiny mostu ani nie sú, bude nepoužiteľný. Dá sa povedať, že je to hlavný ťah na Giraltovce, obchádzka je najbližšie 20 - 30 kilometrov,“ povedal. Na mieste zasahuje ťažká technika, policajti odkláňajú dopravu.

Silný prívalový dážď vrcholil v oblasti podľa starostu v sobotu okolo 2.00 h. V Komárove niektoré rodinné domy zaplavilo, záplavy zasiahli aj okolité obce. „Taký intenzívny prívalový dážď som ešte nezažil,“ skonštatoval Bednár.

Foto: facebook.com/mestobardejovofficial

Prudké dažde si počas noci v Prešovskom kraji vyžiadali početné zásahy profesionálnych a dobrovoľných hasičov. Najviac postihnuté boli okresy Bardejov a Svidník. „Zásahy sa týkali spadnutých stromov na cestných komunikáciách, čerpania vody z komunikácií, aj z garáže, suterénov, pivníc, a to aj z rodinných domov,“ uviedol pre TASR operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove.