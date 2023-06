Video: Prigožin obsadil vojenské objekty v Rostove nad Donom

Vrchný veliteľ žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin v sobotu ráno vyhlásil, že so svojimi bojovníkmi obsadil veliteľstvo ruskej armády v meste Rostov nad Donom a získal kontrolu nad všetkými miestnymi vojenskými objektami, vrátane letiska. TASR správu prebrala od agentúry AFP.

„Sme na (okresnom) velitelstve, je 7.30 ráno,“ uviedol Prigožin vo videu na Telegrame. „Vojenské objekty v Rostove, vrátane letiska, máme pod kontrolou,“ dodal.

Yevgeny Prigozhin speaking once again from the Southern Military District Headquarters in the City of Rostov-on-Don, stating that Wagner has Occupied all of the Military Installations across the City including the Airfield to insure that the Russian Air Force is Attacking the… pic.twitter.com/S3krmZqEg6