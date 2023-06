Danko: Z rokovania NR SR som zhrozený, nikdy by som to nedovolil

Každý, kto rozumie fungovaniu parlamentu, podľa neho musí byť zhrozený. „Ja by som to nikdy nedovolil. Dvesto zákonov na poslednú chvíľu, hlasovanie ledabolo, už nikto nevie, kto to tam riadi,“ uviedol Danko. Rokovanie označil za deštrukciu štátu v priamom prenose. V tomto volebnom období už nemá žiadne očakávania od parlamentu ani od vlády odborníkov.

Ak by prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala vládu odborníkov skôr, koaličné strany by podľa neho súhlasili aj s júnovým termínom parlamentných volieb. Poznamenal, že takto bude ďalšie tri mesiace vládnuť dočasný kabinet bez mandátu od parlamentu. Časté striedanie vlád v tomto volebnom období je podľa neho spôsobené tým, že sa k moci dostali politické strany, ktoré na vládnutie neboli pripravené.

Na margo toho, že jeho vlastná strana sa v roku 2020 do parlamentu ani nedostala, Danko povedal, že svoje chyby analyzovali. „Aj ja som urobil mnoho komunikačných chýb, vyjadroval som sa k veciam, ku ktorým som sa nemusel,“ pripustil. Tvrdí, že bol príliš otvorený a veril aj ľuďom, ktorí si to nezaslúžili. „Už to nezmením, môžem sa z toho iba poučiť,“ konštatoval.

Aktuálny tím, v ktorom okrem členov SNS figuruje aj množstvo externých osobností, považuje Danko za silný. „Som presvedčený, že je jedno, či majú stranícku knižku SNS, alebo sú to občianski kandidáti. Robíme otvorenú kandidátnu listinu SNS. Som presvedčený, že títo ľudia v našom klube ostanú,“ reagoval Danko, či sa v prípade vstupu do NR SR neobáva rozpadu poslaneckého klubu.

SNS pôjde do parlamentných volieb s agendou silného štátu, podpory cestovného ruchu a športu, ako aj dostavby diaľnic a nemocníc. Chcú presadzovať aj zvyšovanie minimálnych dôchodkov. „Snažím sa s Robertom Ficom aj Petrom Pellegrinim komunikovať, každý si ide svoje. Ale nevidím rozumnejšiu vládu po voľbách ako Hlas, Smer a SNS,“ vyhlásil Danko.