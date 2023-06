Spoluzakladateľ OceanGate: Bezpečnosť posádky bola vždy na prvom mieste

Reagoval tak na vyjadrenie režiséra a hlbokomorského výskumníka Jamesa Camerona, ktorý prirovnal tragickú nehodu miniponorky Titan k potopeniu parníka Titanic v roku 1912. V piatok to uviedla agentúra AFP.

Cameron vyhlásil, že miniponorka spoločnosti OceanGate bola medzi oceánskymi bádateľov zdrojom veľkých obáv. Dodal, že ho zarazila podobnosť s tragédiou Titanicu, pri ktorej bol kapitán opakovane varovaný pred plávajúcim ľadom a napriek tomu si to počas bezmesačnej noci namieril priamo do ľadovcového poľa, v dôsledku čoho prišlo o život množstvo ľudí. Nehoda miniponorky Titan je podľa neho veľmi podobná, keďže sa odohrala na tom istom mieste a varovania boli podobne ignorované.

Söhnlein na margo svojho obchodného partnera Stocktona Rusha, ktorý je jednou z piatich obetí nehody Titanu, povedal, že „na bezpečnosť kládol veľký dôraz a uvedomoval si riziká ponárania sa do veľkých hĺbok“. Dodal, že to bol jeden z hlavných dôvodov, prečo sa v roku 2009 rozhodol pridať sa k Rushovi a založiť OceanGate.

Söhnlein podotkol, že sám Cameron podnikol viac ako 30 ponorov k vraku Titanicu i sólo ponor na dno Mariánskej priekopy a podstupoval rovnaké riziko ako posádka Titanu.

„Myslím, že sa ho na to raz pýtali a on odpovedal, že ak sa niečo stane v takej hĺbke, je to len záležitosť mikrosekúnd,“ uviedol Söhnlein. Dodal, že „implózia sa odohrá takmer nadzvukovou rýchlosťou a vy by ste boli mŕtvi skôr, než by váš mozog vôbec stihol vyhodnotiť, že niečo nie je v poriadku“.

Söhnlein zdôraznil, že je priskoro hovoriť o tom, čo presne sa na palube miniponorky stalo. Hlbokomorský prieskum by však mal napriek tragédii pokračovať.

Americká pobrežná stráž (USCG) vo štvrtok objavila vrak Titanu zhruba 490 metrov od pozostatkov Titanicu, ktoré sa nachádzajú na morskom dne v hĺbke 3800 metrov. K strate spojenia s miniponorkou došlo ešte 18. júna po jej ponore.

Skončila sa tak štvordňová medzinárodná pátracia a záchranná operácia. Analýza ukázala, že trosky nájdené na morskom dne nasvedčujú tomu, že nastala implózia tlakovej komory miniponorky Titan. Podľa OceanGate je všetkých päť pasažierov mŕtvych.