Kollár podá trestné oznámenie v súvislosti s kauzou Richterovej

Predseda Národnej rady (NR) SR a Sme rodina Boris Kollár podá na Generálnej prokuratúre (GP) SR trestné oznámenie na svoju expartnerku Barboru Richterovú a na ďalšie neznáme osoby, ktoré podľa jeho slov stoja za medializovanou kauzou o jej údajnom sledovaní. Vidí za tým snahu očierniť jeho i Sme rodina pred voľbami. Informoval o tom na piatkovej tlačovej konferencii.

Kollár považuje medializované informácie a Richterovej list poslancom o jej údajnom sledovaní za klamstvá. Po piatkovom rokovaní parlamentného výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) je presvedčený, že to bude možné dokázať. Žiada, aby orgány činné v trestnom konaní preverili pozadie kauzy i to, ako Richterová získala evidenčné čísla vozidiel, ktoré ju mali podľa jej oznámenia sledovať. Odmieta pritom, že by niekedy zneužil SIS na osobné účely.

Kollár už má informácie, že niektorí poslanci zbierajú podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze s cieľom odvolať ho z funkcie. Ak vyzbierajú potrebných 30 podpisov, je pripravený tomu čeliť. Zdôraznil pritom, že „nefacká ženy z plezíru“ a zopakoval svoje vysvetlenie situácie spred niekoľkých rokov, kedy Richterovú udrel.