Aláč vylúčil zneužitie SIS na osobné účely ústavného činiteľa

Urobil tak po rokovaní osobitného kontrolného výboru Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti SIS. Výbor sa v piatok ráno zaoberal kauzou údajného sledovania Barbory Richterovej, expartnerky predsedu parlamentu a Sme rodina Borisa Kollára.

„My sa nevieme vyjadriť úplne otvorene, či nejakú činnosť vykonávame alebo nevykonávame. Rád by som sa vyjadril, ale som viazaný mlčanlivosťou,“ reagoval Aláč na otázky o kauze a práci SIS. Členovia výboru sa pýtali na medializované informácie o údajnom sledovaní Richterovej. Informácie uvedené v medializovanom podaní a liste poslancom sú podľa Aláča dezinformácie a nezakladajú sa na pravde. Cieľom kauzy podľa neho môže byť aj pritiahnutie mediálnej pozornosti.

Aláč nemôže potvrdiť ani vyvrátiť, či vozidlá, ktoré uviedla Richterová v oznámení, patria tajnej službe. „Je tam zákonná prekážka,“ uviedol. Rovnako je to podľa neho aj pri otázke, kto je alebo nie je objektom spravodajského záujmu. Deklaroval, že orgánom činným v trestnom konaní (OČTK) poskytne SIS plnú súčinnosť. Zatiaľ službu Národná kriminálna agentúra (NAKA) nekontaktovala. Tvrdí, že o záležitosti dopodrobna nehovoril so žiadnym ústavným činiteľom ani s Kollárom.

„Výbor zobral informáciu na vedomie a takisto skonštatoval, že SIS plne poskytne súčinnosť OČTK, čo sa týka tohto podania. Keďže ide o živú vec, je veľmi ťažké informovať o tom, o čom sme sa bavili na výbore,“ uviedol predseda výboru Marián Saloň (Smer-SD). Pochybnosť v súvislosti s predsedom parlamentu nemá. Na otázku, či by mal Kollár odísť zo svojej pozície odpovedal, že k situácii sa dá postaviť chlapsky, no je to Kollárovo rozhodnutie. Za nešťastné považuje Saloň aj vyjadrenia policajného prezidenta Štefana Hamrana. Otázne podľa neho je, či neporušil zásady ochrany utajovanej skutočnosti, keď hovoril o evidencii vozidiel v kauze.

Na zasadnutí výboru sa zúčastnil aj Kollár. S rokovaním bol spokojný, avizoval ďalšie kroky v súvislosti s kauzou.

Policajný prezident v diskusnej relácii Rádia Expres potvrdil, že NAKA sa zaoberá trestným oznámením zo strany Richterovej a vyšetruje podozrenie z ublíženia na zdraví i zo sledovania Richterovej. Nevylúčil, že vozidlá, ktoré ju mali sledovať, patria zložkám štátu. Podľa jeho slov by mohla NAKA v tomto kontexte vyšetrovať aj podozrenia zo zneužívania štátnej moci na súkromné účely.

Kollár o spore s Richterovou hovoril na tlačových konferenciách, kde okrem iného priznal, že ju pred 12 rokmi udrel po tom, ako ohrozila ich dieťa. Zároveň odmietol Richterovej obvinenia, za ktorými vidí kampaň na jeho očiernenie. Trvá na tom, že v záujme ochrany dieťaťa konal správne. Viaceré strany ho po jeho výrokoch vyzvali na odstúpenie z funkcie predsedu parlamentu. Kollár odstúpiť nemieni. Odmieta, že by dal Richterovú sledovať.