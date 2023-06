Video: Umelá inteligencia už dokáže čítať naše myšlienky. V budúcnosti pomôže s mapovaním snov

Singapurská National University of Singapure zaujala vedeckú obec novým nálezom na poli vývoja umelej inteligencie. Vedci z jej Laboratória multimodálneho neurozobrazovania a neuropsychiatrických ochorení totiž našli spôsob, ako myšlienky človeka premietnuť na obrazovku s minimálnou odchýlkou.

Doktorandka Zijiao Chen na Twitteri predstavila projekt Mind-Video, ktorý vychádza z predošlých výskumov zameraných na rekonštrukciu statických obrázkov pomocou funkčnej magnetickej rezonancie (zobrazovacia technika, ktorá dokáže merať neurónovú aktivitu v reálnom čase).

„Mind-Video je dvojmodulový lievik, ktorý osobitne trénuje každý modul a následne ich spája dokopy,“ píše Chen na sociálnej sieti. „Náš model sa progresívne učí z mozgových signálov a rozumie komplexnému sémantickému priestoru vo viacerých úrovniach prvého modulu.“

