Video: Ako správne používať sprej do nosa? Mnohí len teraz zisťujú, že na to išli zle

Či už patríte k tým, ktorí sprej do nosa kupujú až v prípade silnej nádchy, alebo si naopak neviete predstaviť domácu lekárničku bez jeho zastúpenia, je celkom pravdepodobné, že ho tak či tak neaplikujete správne.

Nenechajte sa pomýliť jeho tvarom, ktorý láka vopchať stričku zvisle do nosa a stlačiť. Sprej by sme v skutočnosti mali aplikovať tak, aby vystrekovaný liek smeroval čo najviac dovnútra nosovej dutiny – teda smerom k lícu. Len tak má šancu preniknúť čo najďalej do dutín.

Anatómia ľudskej lebky nám prezrádza, že dutiny sa nachádzajú až za nosom, v priestore nad ústami a za lícami. Sprej je preto potrebné smerovať horizontálne, nie vertikálne.

Vstreknutím lieku sa aplikácia nekončí. Podľa lekárov je následne potrebné aspoň na 30 sekúnd zakloniť hlavu tak, aby tekutina nevytiekla z nosa. Na túto skutočnosť vo videu zverejnenom na TikToku upozornil alergiológ z Texasu známy ako doktor Imam.

Imam okrem toho hovorí o troch spôsoboch, ako zistiť, či používate sprej do nosa nesprávne: