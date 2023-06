Ministerka spravodlivosti nesúhlasí s niektorými poslaneckými zmenami k novele z dielne MS

Ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová navrhne, aby sa v Národnej rade (NR) SR nehlasovalo o niektorých pozmeňujúcich návrhoch k vládnej novele zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev. Upozornila, že nesúvisia s pôvodným návrhom z dielne Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.

Dubovcová podčiarkla, že ide o transpozíciu európskej smernice a zároveň upravuje insolvenčný register, ktorý je naviazaný na plán obnovy. Skonštatovala, že ak by zákon neprešiel tak, ako bol predložený vrátane niektorých pozmeňujúcich návrhov, Slovensko by bolo vystavené riziku žaloby zo strany Európskej únie a prišlo by o značné finančné prostriedky z plánu obnovy.

Ozrejmila, že nesúhlasí s niektorými ďalšími zmenami, ktoré predložili poslanci z hnutia OĽANO a priatelia. Argumentuje, že nesúvisia s pôvodným vládnym zákonom. Ide napríklad o ambíciu hnutia presadiť oslobodenie od dani z príjmu pre matky detí do 15 rokov. Doplnila, že s návrhom nesúhlasí ani rezort financií, pretože na prijatie zmien nie sú finančné zdroje v rozpočte.

Erik Tomáš (nezaradený) označil spomínanú zmenu z dielne OĽANO za tzv. prílepok. „Návrh od budúceho roka zruší daňový bonus pre rodičov detí do 15 rokov, ktoré si uplatnia dotáciu na obed, tzv. obed zadarmo,“ tvrdí s tým, že prijatím zmeny sa zruší možný súbeh obedov zadarmo s daňovým bonusom. „Žiadnych 200 eur na dieťa. Sú len dve možnosti. Buď to bol skrytý úmysel Igora Matoviča, alebo totálne babráctvo,“ podotkol. Dodal, že poslanci z klubu OĽANO a priatelia urobili chybu a do textu návrhu skopírovali staré znenie pôvodného zákona. Potvrdiť mu to malo aj ministerstvo práce. Marek Šefčík (OĽANO) reagoval, že sa na to ešte pozrú a overia si, či je to tak.