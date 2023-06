OĽANO chce pozmeňujúcim návrhom presadiť koncept "matiek bez daní"

K zákonu predložilo pozmeňujúce návrhy viacero poslancov. Dva z nich sa týkajú návrhov, ktoré presadzovalo OĽANO ešte na májovej schôdzi, no parlament ich vtedy odmietol.

Ide o úpravy zákona o dani z príjmov. Matky detí do 15 rokov by od budúceho roka podľa návrhu nemali platiť daň z príjmu do určitej hranice. V roku 2024 to malo byť približne 2000 eur mesačne. Pozmeňujúcim návrhom chcú tiež zrušiť časové obmedzenie vyplácania zvýšeného daňového bonusu 140 eur iba do decembra 2024, ako to platí v súčasnosti.

Zákon rieši vnútroštátne aj cezhraničné premeny obchodných spoločností. Poslanec Marek Šefčík (OĽANO) argumentoval, že v rámci neho je otvorený aj zákon o dani z príjmov, preto je podanie pozmeňujúceho návrhu oprávnené. Šéf ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽANO) dodal, že nejde o tzv. prílepok, ale rozširujúci návrh. Pokiaľ je v novele otvorený článok zákona, dá sa podľa neho upraviť aj v nesúvisiacej téme. O prílepok by podľa neho šlo vtedy, ak by sa pridával nový článok, ktorý by s témou nesúvisel.

Pozmeňujúci návrh kritizovali poslanci za SaS, ako aj Juraj Šeliga, ktorý upozornil, že by vyšiel štát na 500 miliónov eur.