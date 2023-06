Kollár: Niekto si myslí, že by som šiel s Ficom, tak potrebuje zlikvidovať Sme rodina

Kollár víta, že prípad prešetruje Národná kriminálna agentúra (NAKA). Očakáva, že polícia sa bude zaoberať aj tým, odkiaľ a akým spôsobom Richterová získala evidenčné čísla vozidiel, ktoré uviedla pri jej údajnom sledovaní.

„Nikdy som nekontaktoval SIS, aby sledovala Barboru Richterovú,“ vyhlásil Kollár s tým, že ju nepotrebuje dávať sledovať, pretože vie, kde býva, aj kam chodí jej syn do školy, keďže ju platí. Verí, že polícia sa bude podrobne zaoberať aj tým, aké autá ju mali sledovať a že preverí, kto za celou kauzou stojí.

Kollár naďalej hovorí o snahe očierniť Sme rodina pred voľbami. „Niekto si myslí, že by som šiel s Ficom, tak potrebuje zlikvidovať Sme rodina. Je to logické. Ja som jasne povedal, že so Smerom-SD nepôjdeme. Je to politický boj,“ uviedol.

Policajný prezident Štefan Hamran v diskusnej relácii Rádia Expres potvrdil, že NAKA sa zaoberá trestným oznámením zo strany Richterovej a vyšetruje podozrenie z ublíženia na zdraví i podozrenia zo sledovania Richterovej. Nevylúčil, že vozidlá, ktoré ju mali sledovať, patria zložkám štátu. Podľa jeho slov by mohla NAKA v tomto kontexte vyšetrovať aj podozrenia zo zneužívania štátnej moci na súkromné účely.

Kollár o spore s Richterovou hovoril na tlačových konferenciách, kde okrem iného priznal, že ju pred 12 rokmi udrel po tom, ako ohrozila ich dieťa. Zároveň odmietol Richterovej obvinenia, za ktorými vidí kampaň na jeho očiernenie. Trvá na tom, že v záujme ochrany dieťaťa konal správne. Viaceré strany ho po jeho výrokoch vyzvali na odstúpenie z funkcie predsedu parlamentu. Kollár odstúpiť nemieni.