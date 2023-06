Takto zabránite množeniu hmyzu v rastlinách

Izbové rastliny dokážu krásne spestriť vaše miestnosti, no niekedy vytvárajú živnú pôdu pre drobný hmyz. Môžete sa tak stretnúť s rojom drobných mušiek, ktoré sa zdržuju okolo vašich kvetov. Našťastie, existuje jednoduchý trik, ako sa zbaviť všetkých nežiaducich škodcov, a vyžaduje si len jednu prísadu.

Expertka na izbové rastliny Kaitlin sa na sociálnej sieti podelila o návod, ako udržať svoj domov bez hmyzu. Jediné, čo k tomu budete potrebovať, je peroxid vodíka. Kaitlin poznamenala, že pred zásahom je dôležité identifikovať, ktorá rastlina sa stala dočasným domovom jedného alebo viacerých škodcov. Potom pre dosiahnutie najlepších výsledkov počkajte, kým bude rastlina pripravená na zalievanie.

Vyrobte si zmes na polievanie s peroxidom vodíka

"Všetko, čo budete potrebovať, je voda a obyčajný peroxid vodíka z drogérie," povedala Kaitlin vo videu. Autorka videa uviedla, že zvyčajne si namieša zmes z jedného dielu 3-percentného peroxidu vodíka na päť dielov vody a potom rastlinu zalieva ako zvyčajne. Podľa nej to zabíja nielen škodcov, ale aj ich vajíčka.

V sekcii komentárov pod videom prezradila, že tento trik najlepšie funguje pri zalievaní rastlín v hornej časti kvetináča. "Ale tiež by nebolo na škodu, keby ste ho vyskúšali pri zalievaní zdola," uviedla. Okrem toho Kaitlin zdôraznila, že na zvýšenie efektivity triku s peroxidom vodíka je potrebné počkať so zalievaním rastliny do "poslednej možnej minúty".

Tento trik najlepšie funguje na rastliny, ktoré sú napadnuté malými muškami. Rastliny napadnuté inými škodcami, ako sú múčnatky, bude potrebné ošetriť inými prípravkami, napríklad neemovým olejom, prezradila Kaitlin v komentári pod videom. Ak peroxid vodíka na vašu rastlinu nefunguje, možno je potrebné riešiť väčší problém. Kaitlin navrhla, že presadenie rastliny môže tiež pomôcť.