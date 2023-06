Školskí odborári vyzvali prezidentku, aby sa pre 3. hodinu telesnej výchovy obrátila na Ústavný súd

Šéf školských odborárov uviedol, že poslanci parlamentu nielenže nerešpektovali pripomienky prezidentky SR a prelomili jej veto, ale nerešpektovali ani odporúčania Štátnej školskej inšpekcie, ministerstva školstva, školských odborárov a ostatných stavovských a profesijných organizácií. „Za najväčší nedostatok tohto zákona považujeme jeho nesystémovosť a krátky čas na uvedenie zákona do praxe. Školy nedisponujú kapacitami na plnohodnotné zabezpečenie vyučovania takéhoto rozsahu hodín TV. Tým bude ovplyvnená tvorba rozvrhu, pretože hodiny telesnej a športovej výchovy budú musieť byť aj v popoludňajších hodinách, čo bude mať dosah na mimoškolskú záujmovú činnosť,“ uviedol Ondek. Ako doplnil, školy zároveň nedisponujú dostatočným počtom kvalifikovaných učiteľov telesnej a športovej výchovy.

Zavedenie tretej hodiny telocviku zníži podľa neho počet hodín iných vyučovacích predmetov, čo bude mať za následok zníženie úrovne vzdelávania v daných predmetoch. Odborový zväz školstva podporuje myšlienku, ktorej cieľom je zvýšiť fyzickú zdatnosť detí a boj proti obezite, nie však krokmi, ktoré sa majú realizovať v krátkom čase a bez adekvátnej podpory.

„Považujeme za neprijateľné, aby žiaci cvičili na chodbách, ako to bolo mnohokrát prezentované predkladateľmi zákona. Zároveň považujeme za neprijateľné, aby TV vyučovali pedagogickí zamestnanci bez potrebnej kvalifikácie, keďže to môže viesť k ohrozeniu bezpečnosti samotných žiakov,“ spresnil šéf školských odborárov. Bezpečnosť žiakov bude podľa jeho slov ohrozená aj v prípade, ak budú telocvične preplnené množstvom žiakov, ktorí sa budú musieť podeliť o nedostatočné priestory na cvičenie so svojimi spolužiakmi.

Zákon považujú odborári za diskriminačný, pretože sa nevzťahuje na všetkých žiakov. „Sú z neho vylúčené školy, ktoré majú menej ako päť tried, školy, ktoré nemajú telocvičňu, žiaci štvrtého ročníka v cirkevných základných školách. Ak poslanci bojujú proti obezite detí a ide im o to, aby mali viac pohybu, tak sa tu natíska otázka, prečo boli mnohé deti z tohto zámeru vyňaté,“ dodal Ondek.

Tretia hodina TV na základných školách sa zavedie od 1. septembra. Poslanci Národnej rady SR v stredu (21. 6.) opätovne schválili novelu školského zákona, pričom odmietli pripomienky prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá legislatívu vetovala. Navrhovala posunúť jej účinnosť na rok 2025. Účinnosť sa posúva len pre tie školy, ktoré nemajú prístup k telocvični, a pre štvrtý ročník cirkevných škôl.