Kollár: Ak by bol Korčok jediný kandidát na prezidenta, podporili by sme ho

Uviedol to v stredu predseda Sme rodina a parlamentu Boris Kollár. Jeho hnutie si chce však počkať na viacero kandidátov, či sa nenájde niekto, kto je viac "stredovo konzervatívnejší". Korčoka si cení, no je na neho príliš liberálny.

„Keby to bol jediný kandidát, ktorý by sa prihlásil, môžem povedať, že aj my by sme ho podporili,“ povedal Kollár ku Korčokovi. Považuje ho za solídneho diplomata. „Zatiaľ sa nechcem vyjadriť, ale mám vysokú mienku o pánovi Korčokovi,“ doplnil.

Exminister zahraničných vecí Ivan Korčok zváži kandidatúru v budúcoročných prezidentských voľbách. V stredu priblížil, že potrebuje čas na rozmyslenie. S rozhodnutím prezidentky Zuzany Čaputovej nekandidovať nerátal, jej dôvodom však rozumie.