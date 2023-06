Kremeľ kritizoval Bidenovo prirovnanie čínskeho prezidenta k diktátorom

Podľa Moskvy tieto Bidenove slová sú prejavom "nepredvídateľnosti" zahraničnej politiky administratívy vo Washingtone.

„Ide o veľmi rozporuplný prejav zahraničnej politiky USA, ktorý poukazuje na veľký prvok nepredvídateľnosti,“ odpovedal podľa agentúry AFP hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na novinársku otázku.

Dodal, že táto nepredvídateľnosť a mentorský prístup v zahraničnej politike USA „sa už stali neprijateľnými pre obrovské množstvo štátov“ a ich počet neustále rastie.

Peskov poukázal na to, že Bidenov komentár bol medializovaný po návšteve amerického ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena v Pekingu, ktorá podľa AFP priniesla pokrok v napätých vzťahoch medzi Pekingom a Washingtonom. „Je to taká nepochopiteľná kompenzácia za všetky tieto kroky zo strany hlavy štátu. Ale to je ich vec,“ konštatoval Peskov.

Hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning predtým na brífingu uviedla, že Peking považuje Bidenovo vyhlásenie, v ktorom označil Si Ťin-pchinga za „diktátora“, za nezodpovedné a absurdné. Poukázala aj na to, že takáto rétorika porušuje diplomatické protokoly.

Biden prirovnal Si Ťin-pchinga k „diktátorom“ počas svojho utorkového prejavu na podujatí pre darcov americkej Demokratickej strany. Čínskeho prezidenta podľa Bidena rozhneval incident z februára tohto roka, keď ponad územie Spojených štátov letel čínsky balón, ktorý podľa Washingtonu slúžil na špionáž, a následne ho zostrelili americké stíhačky.

Dôvod, prečo sa Si Ťin-pching veľmi rozčúlil, keď Biden nechal zostreliť čínsky balón, je podľa neho ten, že „nevedel, že tam vôbec je“. „Myslím to vážne. Pre diktátorov je to veľká hanba, keď nevedia, čo sa stalo.“