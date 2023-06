Pozor na to, kde si na dovolenke robíte fotku: Za vstup na vyhľadávanú pláž zaplatíte mastnú pokutu

Unikátna pláž v Sardínii sa v posledných rokoch stala obľúbeným cieľom turistov. Keďže ju návaly turistov ničia, úrady vstup na ňu zakázali. Za vstup alebo fotku hrozí poriadne mastná pokuta.

Spiagga Rosa patrí k najznámejším prírodným krásam v krajine. Má krásnu pláž s prírodným ružovým pieskom, ktorý pod slnečnými lúčmi doslova žiari. Pláž sa osvedčila hlavne medzi návštevníkmi, ktorým ide o dokonalú fotku.

We love italy the pink beach of Budelli Sardinia pic.twitter.com/595z6Skcxt — WorldPerson(@Traveler07S) March 18, 2022

Pláž sa nachádza na ostrove Budelli neďaleko pobrežia Sardínie. Piesok získava svoje nezvyčajné sfarbenie zo schránok mikroorganizmu Pink Miniacina, ktoré žijú v plytkých vodách. Ich ulity rozdrtia morské prúdy a následne sa zmiešajú s pieskom.

Pláž však teraz môžete obdivovať len z diaľky na organizovaných výletných plavbách. Platí tam totiž zákaz vstupu. Porušenie tohto zákazu by vám mohlo výrazne pokaziť dovolenku. Každému narušiteľovi tejto chránenej oblasti totiž hrozí pokuta 500 eur.

Look but don't touch! The beautiful Spiaggia Rosa, located on Isola Budelli (Sardinia) is one of the world's most famous pink sand beaches. You may take a day-trip boat tour to take a peek, but access, transit, parking, and bathing are strictly forbidden. #italy #spiaggia pic.twitter.com/4tlFzSd0sX — The Italian Way of Life (@learnitalianpod) February 15, 2023

Fabrizio Fonnesu, riaditeľ národného parku povedal: „Pláž je kvôli ľuďom opäť v nebezpečenstve.” Mnohí sa aj napriek zákazu priplavia na loďke a vyplazia sa na pláž, povedal Fonnesu.

Turisti prvýkrát ohrozili pláž v 80. rokoch. Vtedy podľa úradov kradli návštevníci piesok i riasy ovplyvňujúce odtieň pláže. To je zakázané aj dnes. Ak vás pristihnú pri tom, ako si odnášate piesok, môžete dostať pokutu až 3000 eur.

Budelli is famous for its beautiful Pink Beach, in Cala di Roto, in the south-east of Sardinia. The peculiarity of its color is due to a pink microorganism, the Miniacin miniacea, whose shells are crumbled by the action of water and wind. #landscape #sky #sea #travel #italy pic.twitter.com/RSF6vBqLcy — Secretly Italy (@secretlyitaly) March 10, 2021

Nielen táto chránená oblasť, ale aj viaceré talianske mestá a regióny v lete obmedzujú turistov. Nadmerná turistika totiž môže oblasti zbaviť ich šarmu a ublížiť zvieratám a prírode.