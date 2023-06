Kollár odmieta vyjadrenia Richterovej, vidí za tým kampaň

Vidí za tým politicky motivovanú snahu o očiernenie jeho i jeho hnutia v rámci predvolebnej kampane. Vyhlásil to na utorkovej tlačovej konferencii.

Kollár tvrdí, že ak by jeho expartnerke išlo o vyššie výživné, požiadala by o to na súde. Odmieta, že by nemal záujem sa so svojimi synmi stretávať. Dodal tiež, že Richterová poslala list aj poslancom NR SR o tom, že ju sledujú rôzne autá a môže to by Slovenská informačná služba (SIS). Kollár poznamenal, že sa tým pokojne môže zaoberať aj kontrolný parlamentný výbor. Odmieta, že by ju dal sledovať tajnou službou.

Richterová sa v uplynulej dobe viackrát verejne vyjadrila na adresu Kollára prostredníctvom sociálnej siete. Jej vyjadrenia priniesli aj viaceré médiá.