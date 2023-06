Hamran: Musíme posilniť ochranu vonkajších hraníc EÚ

Vyhlásil to v utorok v Komárne v súvislosti s problematikou nelegálnej migrácie prezident Policajného zboru SR Štefan Hamran.

Pripomenul, že polícia vykonáva takzvané kompenzačné opatrenia, akými sú spoločné hliadky vo vlakoch, spoločné kontroly na maďarskom území. „Máme prísľub maďarskej strany, že všetkých nelegálnych migrantov, ktorých zadržíme na maďarskom teritóriu, zoberú a eskortujú naspäť do Srbska,“ uviedol Hamran. Dodal, že to sú opatrenia, ktoré nezaťažujú slovenskú políciu a zabraňujú tomu, aby sa nelegálni migranti dostali protiprávne na územie SR.

Podľa jeho slov by vykonávanie hraničných kontrol na slovensko-maďarskej hranici spôsobilo administratívnu záťaž pre políciu. „Musíme ich (migrantov) dať do systému, a ak zistíme, že sú zo Sýrie, aj tak ich pustíme. Tí budú pokračovať ďalej do Nemecka za účelom spájania svojich rodín,“ spresnil.

„Nevieme uzavrieť 655 kilometrov (slovensko-maďarských) hraníc, a nemá to ani zmysel,“ podčiarkol Hamran.

Pripomenul prípad údajného obťažovania obyvateľky Komárna trojčlennou skupinou migrantov, ktorý bol zverejnený aj na sociálnej sieti. Pri preverovaní skutočnosti podľa Hamrana bolo zistené, že poškodená na tiesňovú linku polície oznámila, že sa objavili migranti, ktorých prenasledovala a snažila sa nafotiť mobilným telefónom. Migranti si to všimli a vybrali sa smerom k žene, ktorá vbehla do predajne elektrospotrebičov. K útoku, nevhodnému správaniu voči nej ani ku komunikácii s ňou nedošlo. Migranti do obchodu nevošli, zdržiavali sa pri ceste, odkiaľ potom odišli, citoval policajný prezident z preverovaného záznamu a povedal, že je mimoriadne nebezpečné strašiť občanov SR nelegálnou migráciou.

Takéto manipulovanie verejnej mienky funguje podľa Hamrana nielen na regionálnej, ale aj na celoštátnej úrovni. „Považujeme za nevyhnutné, aby sme takéto prípady komunikovali, vysielali signál, že nelegálni migranti ku dnešnému dňu na území SR za posledné dva roky nespáchali ani jeden trestný čin, ktorý by slovenská polícia evidovala,“ povedal policajný šéf.

Ak sa polícia dozvie o narušení štátnej hranice, tak určite zareaguje, povedal viceprezident Policajného zboru SR Damián Imre, ktorý zopakoval, že migranti nepáchajú trestnú činnosť a nie sú ani agresívni.

Primátor Komárna a viceprezident Únie miest Slovenska Béla Keszeg podotkol, že únia navrhla zvýšiť kapacity polície pre zvýšenie bezpečnosti obyvateľstva, zapojiť armádu do kontroly hraničných priechodov a v boji proti nelegálnej migrácii zapojiť techniku, napríklad kamerový systém.