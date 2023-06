Smer-SD: Novela zákona o ochrane prírody smeruje k likvidácii vidieka

Zmeny v zákone o ochrane prírody a krajiny navrhované ministerstvom životného prostredia (MŽP) ohrozujú bežný život na vidieku a v prípade schválenia prinesú výrazné obmedzenia pre obyvateľov. Upozornil na to poslanec Richard Takáč (Smer-SD).

„Už od roku 2018 sa spravili všetky kroky na to, aby sa hlucháň na Slovensku chránil a podotýkam, že od 1. januára 2020 vstúpil do platnosti zákon, kde sa zadefinovalo takzvané prírode blízke obhospodarovanie v lese, čo znamenalo výrazné zlepšenie podmienok pre život hlucháňa,“ povedal Takáč. Skutočný obsah navrhovanej novely, ktorú má parlament prerokovať v skrátenom konaní, ide podľa poslanca výrazne nad rámec rozsudku Európskeho súdneho dvora k ochrane tohto operenca. Ako príklad uviedol posilnenie ochrany jaskýň.

Takáč spresnil, že novela by priniesla možnosť orgánom ochrany prírody obmedzovať alebo úplne zakazovať v chránených územiach akékoľvek činnosti, a to len na základe subjektívneho posúdenia situácie. „Nie sú stanovené vôbec žiadne kritériá, ako má ochrana prírody postupovať. Rozhodnutia budú závisieť od svojvôle týchto zamestnancov,“ upozornil poslanec. Vzhľadom na to, že sa nemá pri takýchto rozhodnutiach uplatňovať správny poriadok, nebude mať podľa Takáča vlastník alebo užívateľ pozemkov žiadne prostriedky ochrany pred svojvôľou orgánov ochrany prírody.

Poslanec kritizoval aj plánované rozšírenie právomocí ochrany prírody pri získavaní majetku do svojej správy. MŽP si podľa neho zjednodušilo vykupovanie súkromných pozemkov v chránených územiach. Kritizoval aj navrhovanú možnosť presúvať štátny majetok medzi jednotlivými správcami. To podľa neho spôsobí kumuláciu štátneho majetku v organizáciách v pôsobnosti MŽP na úkor iných správcov.