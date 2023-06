Absolventi rezidentského programu patria do kolabujúcich ambulancií, tvrdí Visolajský

Visolajský vyzýva poslancov parlamentu, aby za takýto návrh z dielne SaS nehlasovali. Strana pre TASR reagovala, že daná zmena sa navrhuje na základe potrieb aplikačnej praxe.

„Štát cez rezidentský program má prinášať nových lekárov do ambulancií, nie súkromným nemocniciam prinášať lekárov zadarmo. Štát platí zamestnávateľovi štyri roky rezidenta - lekára, kým ten získa potrebné vzdelanie, aby mohol nastúpiť na ambulanciu a vymeniť tam dôchodcu,“ skonštatoval Visolajský.

Upozornil, že lekári zapojení do hromadných výpovedí sa vlani zaslúžili o súčasné znenie zákona. To hovorí o tom, že lekár po absolvovaní rezidentského programu musí nastúpiť do ambulancie a nemocnica si ho už nemôže zaviazať, aby zostal ďalej pracovať na nemocničnom oddelení. „Taký je pravý účel rezidentského programu - priniesť nových lekárov do kolabujúcich ambulancií,“ podotkol.

Pozmeňujúci návrh k novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti z dielne poslancov SaS podľa neho predstavuje mrhanie štátnych prostriedkov v prospech súkromných nemocníc a môže pripraviť ambulancie o nových mladých lekárov. „Nielen ruší to, čo lekári pri výpovediach opravili, ale ochudobňuje tým pacientov o nových ambulantných lekárov a prehlbuje kolaps ambulancií,“ povedal.

Zmena sa podľa jej navrhovateľky a poslankyne parlamentu za SaS Jany Bittó Cigánikovej navrhuje na základe potrieb aplikačnej praxe. „Napríklad detskí psychiatri iniciujú, že majú záujem o zapojenie sa do rezidentského štúdia, ich uplatniteľnosť je prevažne v nemocniciach. Príležitosť musí existovať a platné znenie zákona ustanovuje, že ministerstvo rozhodne, ktoré rezidentské miesta vypíše do ponuky,“ uviedla pre TASR.

Pri projekte rezidentského štúdia je podľa jej slov potrebné zohľadňovať návrhy zainteresovaných strán, nielen pohľad lekárskych odborárov. „K ostatnému návrhu na zmeny LOZ sa v decembri 2022 vyjadrili lekárske fakulty na Slovensku, hlavní odborníci pre všeobecné lekárstvo pre dospelých a všeobecné lekárstvo pre deti, ako aj odborné spoločnosti,“ dodala.