Video: Muž odhodil odpad priamo do krátera sopky. Spiaci vulkán náhle ožil

Odbornú aj laickú verejnosť zaujalo video, ktoré bolo pôvodne zverejnené na YouTubovom kanáli Photovolcanica. Snímka zobrazuje dvoch ľudí stojacich na hrane krátera sopky, na dne ktorého vidno bublajúcu lávu.

Jeden z nich vhodil do krátera akýsi organický odpad, ktorý sa skotúľal po útese priamo do lávy, pričom prelomil kôru na jej povrchu.

Na prvý pohľad nevinne pôsobiaca udalosť priniesla ďalšie následky. Po preniknutí do vriacej lávy sa sopečná tekutina akoby prebudila, pričom pod ťarchou zhodeného predmetu vytryskla do okolia oheň a plamene. Diera vytvorená v kôre lávy sa nakoniec zväčšila do ohromných rozmerov.

V skutočnosti išlo o plánovaný pokus, ktorý sa odohral na sopke Irta'ale Isatä Gämora v Etiópii. Vedci sa v ňom snažili zistiť, aké následky by mal pád človeka z vysokej výšky do krátera s horúcou lávou.

Keďže má láva vysokú hustotu, osoba, ktorá by do nej dopadla, by sa najprv pravdepodobne nadnášala na povrchu, hoci už prvé minúty či sekundy by jej spôsobili smrteľné popáleniny. Pri použití vhodného ochranného obleku sa však dá po láve dokonca kráčať.

V snahe čo najlepšie imitovať pád človeka do lávy vedci pri pokuse použili škatuľu naplnenú 30 kilogramami organického odpadu. Tá nakoniec dopadla do lávy z výšky 80 metrov.

Za búrlivou reakciou treba hľadať vodu

Ak ste niekedy opekali mäso na panvici, mohli ste si všimnúť, že v prípade, že po opláchnutí pod vodou nebolo dobre vysušené, po uložení na rozohriatu panvicu olej reagoval prudkým prskaním.

Vedci sa domnievajú, že k podobnej reakcii došlo aj po zhodení organického materiálu. Ten totiž vplyvom tepla vyprodukoval vodnú paru, čo by s najvyššou pravdepodobnosťou bolo možné pozorovať aj v prípade pádu človeka do lávy, keďže ľudské telo pozostáva prevažne z vody.