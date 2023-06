Fiala: Najväčším rizikom na Ukrajine je zmrazený konflikt, je nutné mu zabrániť

Hoci majú v poslednom čase Ukrajinci na fronte určité úspechy, nezdá sa, že by vojna v najbližšej dobe skončila. Naopak, podľa českého premiéra Petra Fialu hrozí scenár zmrazeného konfliktu, čo by znamenalo vznik oblasti trvalej nestability, a preto je nutné takémuto vývoju zabrániť. Uviedol to v utorok na bezpečnostnej konferencii na Pražskom hrade, informuje spravodajkyňa TASR.

Práve vyčerpanie podpory západných krajín by bolo to, čo by podľa Fialu v tejto situácii najviac ohrozilo medzinárodnú bezpečnosť. „Taký scenár by dlhodobo vyčerpával všetky zúčastnené strany. Preto sa spoločne s medzinárodným spoločenstvom musíme snažiť o to, aby tento scenár nenastal,“ zdôraznil s tým, že aktuálne sa to zatiaľ nedeje.

Situácia na fronte je podľa neho vážna a mení sa pomaly. Posledný rok zároveň ukázal, že Rusko je ochotné prekročiť prakticky všetky medze, aj medze ľudskosti. Zdôraznil, že zoznam vojnových zločinov Ruska sa neustále rozrastá.

Čo sa týka reakcie ČR, tá bola podľa Fialu v súvislosti s vojnou na Ukrajine vo všetkých zásadných veciach správna. „Začali sme napravovať naše najväčšie bezpečnostné slabiny,“ povedal predseda českej vlády a pripomenul napríklad ukotvenie každoročných výdavkov na obranu či podpis obrannej dohody so Spojenými štátmi. Prioritou pre jeho kabinet zostáva tiež viac investovať do obrany, a to aj napriek inflácii a vysokému schodku rozpočtu. Ak chce byť ČR v bezpečí, musí podľa premiéra podporovať pripravenosť obranných síl a investovať do nich.

Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský zdôraznil, že bezpečnostné prostredie v Európe sa zásadne zhoršilo. Aj preto jeho rezort pripravuje novú bezpečnostnú stratégiu ČR. Hrozbou sú podľa neho najmä Rusko a Čína. Na to, aby sa Rusko zmenilo, nebude podľa Lipavského stačiť len výmena jeho vedenia, ale je nevyhnutná zásadná a hlboká premena celej tamojšej spoločnosti. „Dovtedy bude Rusko priamou hrozbou pre celú Európu,“ dodal šéf českej diplomacie.

Konferencia Naša bezpečnosť nie je samozrejmosť sa prvýkrát uskutočnila v roku 2014 pri príležitosti 15. výročia vstupu ČR do NATO. Odvtedy ju spolok Jagello 2000 usporadúva pravidelne. Jej desiaty ročník je zameraný napríklad na to, aké dôsledky má vojna na Ukrajine na českú spoločnosť či na nadchádzajúci summit Severoatlantickej aliancie vo Vilniuse. Dotkne sa tiež napríklad využitia umelej inteligencie a satelitného prieskumu v obrane.