5 spôsobov, ako použiť mydlo v záhrade. Toto musíte vyskúšať

Vo väčšine domácností sa nájde zopár kusov mydla navyše. Môžete ho využiť klasickým spôsobom na umývanie alebo skúsiť niečo netradičnejšie, no veľmi nápomocné. Obyčajné mydlo má mnoho rôznych použití v domácnosti, vrátane uľahčenia otvárania a zatvárania zásuviek.

Je tiež všestranným pomocníkom vonku. Takto ho využijete v záhrade.

Čisté nechty

Skôr, ako sa pustíte do záhradkárčenia, poškrabte nechtami mydlo tak, aby sa vám dostalo pod nechty. Vyhnete sa tak tomu, aby sa tam dostala hlina či iné nečistoty. Po skončení prác si ruky umyjete oveľa jednoduchšie.

Funkčné záhradné nástroje

Záhradnícke náradie, ako sú ručné píly či nožnice, sa zvyčajne celoročne uchováva v prístreškoch, garážach alebo pivniciach. Kolísanie teploty a vlhkosť môžu spôsobiť, že sa zaseknú. Aj s tým dokáže mydlo pomôcť. Stačí ním nástroj premazať a rovno sa môžete pustiť do práce.

Ak však nástroj prichádza do styku s rastlinami, tento krok radšej vynechajte. Čisté mydlo môže totiž rastliny poškodiť. Smelo ho však použite na nástroje, ktoré používate na drevo. Prípadne tak zničte burinu.

Zbavte sa škodcov

Na zbavenie sa škodcov nastrúhajte mydlo a rozsypte ho okolo záhrady. Aj keď to neodradí všetky nežiaduce potvory, môže udržať na uzde bežných záhradných škodcov, ako sú vošky či slimáky. Navyše, jelene a myši tiež nemajú radi vôňu mydla, takže by im to malo zabrániť v prehryzení sa do vašej záhrady. V tomto prípade ho nemusíte ani strúhať. Dajte ho na drievko a to zapichnite do zeme.

Pre zdravší kompost

Biologicky rozložiteľné mydlo nakrájajte na kúsky a zamiešajte do kompostu. Malo by trvať asi šesť mesiacov, kým sa mydlo rozloží. A kým sa tak stane, ostatné materiály budú vďaka mydlu lepšie odolávať plesniam.

V tomto prípade môžete použiť len biologicky odbúrateľné mydlo, napríklad z konopného oleja, včelieho vosku, avokádového alebo babasového oleja. Chemické mydlá môžu zničiť proces kompostovania.

Na umytie

Samozrejme, mydlo v záhrade oceníte aj pre jeho základnú úlohu - umývanie. Nie je nad to rýchlo sa po špinavej práci umyť.