OĽANO odmieta zákon, ktorý mení reguláciu zisku zdravotných poisťovní

Má podľa neho priniesť zvýšenie zisku zdravotných poisťovní a zrušiť limity nákladov na zdravotnú starostlivosť. Upozornilo, že návrh je v prospech jednej finančnej skupiny. Líder hnutia Igor Matovič a predseda parlamentného výboru pre zdravotníctvo Marek Krajčí preto apelujú na poslancov parlamentu, aby novelu v druhom čítaní nepodporili.

„Je tam nie len problém zvýšenia zisku, ale je tam zároveň aj problém, že nie je zadefinované, koľko má ísť do zdravotnej starostlivosti financií, čo umožňuje ďalšie rôzne účtovné triky, s ktorými nám odchádzajú zo zdravotného systému ďalšie financie,“ skonštatoval Krajčí.

Spoločne s Igorom Matovičom návrh novely označil ako zlý. „Je to kľúčový zákon. Verím, že v druhom čítaní v parlamente nebude schválený. Bola by to veľká škoda pre celé zdravotníctvo,“ doplnil Krajčí. Pacientom podľa neho návrh neprináša žiadne benefity, iba viac peňazí pre súkromné zdravotné poisťovne a ich akcionárov.

Poslanci Národnej rady SR v máji posunuli do druhého čítania novelu zákona o zdravotných poisťovniach, ktorú predložila Jana Bittó Cigániková (SaS). Cieľom návrhu je zmena právnej úpravy regulácie zisku zdravotných poisťovní „na základe kritérií kvality, ktoré budú reflektovať najmä kľúčové priority štátnej zdravotnej politiky a budú stanovované tak, aby pokrývali najpálčivejšie problémy slovenského zdravotníctva a pacientov“.