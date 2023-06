Orbán pocestuje do Kyjeva, ak to bude mať zmysel. Do Moskvy sa nechystá

Do Moskvy sa premiér nechystá, vyplýva z pondelňajšej tlačovej konferencie šéfa úradu vlády Gergelya Gulyása. S odvolaním sa na server propeller.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

„Pracovné cesty predsedu vlády sa vždy organizujú v duchu toho, či je v danej situácii nejaká perspektíva pokroku. To isté sa urobí aj v prípade Ukrajiny,“ povedal Gulyás. Dodal, že v súčasnosti neexistuje žiadna agenda, kvôli ktorej by Orbán cestoval do Moskvy.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pozval Viktora Orbána do Kyjeva ešte počas februárového stretnutia v Bruseli. Server index.hu pripomenul, že podľa Kyjeva Orbán pozvanie prijal.

Bývalý minister zahraničných vecí Géza Jeszenszky pre komerčnú televíziu ATV uviedol, že Orbán by mal čo najskôr odcestovať do Kyjeva, aby sa podarilo vyriešiť konflikt medzi Maďarskom a Ukrajinou v prípade kritizovaného postavenia tamojšej maďarskej menšiny.

„Maďarsko by malo podporovať európsku integráciu Ukrajiny, pretože tak by Európska únia mohla dohliadať aj na situáciu národnostných menšín. Okrem toho, že Orbán by v Kyjeve vyjadril podporu Ukrajine, mohol by vyriešiť aj otázku maďarských škôl na Ukrajine,“ dodal Jeszensky.