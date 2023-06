OĽANO a priatelia rokovalo o volebnej spolupráci so stranou Za ľudí

Potvrdil to líder hnutia Igor Matovič na pondelkovej tlačovej konferencii. Pre septembrové parlamentné voľby je podľa neho v hre aj volebná koalícia, ktorá by na vstup do parlamentu potrebovala sedem percent hlasov.

„Zrejme si dáme sedempercentnú latku, zrejme pôjdeme so Za ľudí a Kresťanskou úniou. Finálne nie sme dohodnutí,“ povedal Matovič. Deklaroval, že urobí všetko pre to, aby hlasy voličov menších demokratických strán neprepadli.