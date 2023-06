ZMOS požaduje vyplatenie solidárnej pomoci vo výške 54 miliónov eur

Pre prvý polrok 2023 by to pre samosprávy znamenalo solidárnu pomoc vo výške 54 miliónov eur. Na rokovaní Rady ZMOS-u na Štrbskom Plese to v pondelok uviedol predseda združenia Jozef Božik s tým, že ďalších 54 miliónov eur by malo prísť mestám a obciam v druhom polroku.

„Situácia sa opäť zhoršuje. My sme si v apríli do istej miery vydobyli, aby aspoň sčasti boli kompenzované výpadky vo výške 750 miliónov eur spôsobené bývalou vládou. Boli nám naraz vyplatené dane z príjmu fyzických osôb vo výške 328 miliónov eur. Stále však 400 miliónov eur chýba, aby sme mohli konštatovať, že nám štát nevzal peniaze, ale že nám pomáha riešiť aktuálnu energetickú a inflačnú krízu,“ skonštatoval predseda ZMOS-u.

Upozornil, že čiastočná kompenzácia obrovských výpadkov v rozpočtoch samospráv dosiahla len 45 percent zo sľúbenej čiastky. ZMOS pritom očakáva ďalšiu pomoc, ktorú mestám a obciam prisľúbil ešte bývalý premiér Eduard Heger. „Súčasný premiér je ochotný to naplniť, avšak v súčasnosti rokuje parlament a vtedy sa nevie, aký to bude mať dosah na štátny rozpočet,“ objasnil Božik. ZMOS podľa neho bude na budúci rokovať s politickými stranami a v prípade, ak nebude vôľa vyriešiť situáciu v priebehu júla, obrátia sa na politikov s požiadavkou otvoriť štátny rozpočet. „Aby nám bolo vyplatené to, čo nám bolo prisľúbené a schválené v rozpočte. Hovoríme o 54 miliónov eur z celkovej čiastky 200 miliónov eur viazaných na kompenzáciu obrovského nárastu cien energií,“ dodal Božik.

ZMOS zároveň rokuje o pomoci z výzvy „Fast care II“, ktorá by mala nadviazať na kompenzáciu výdavkov spojených s utečeneckou krízou z minulého roka. V tomto prípade má združenie prísľub prípravy ďalšej podpory, kde by šlo o sumu 40 až 50 miliónov eur. Branislav Zacharides zo ZMOS-u upozornil, že v novembri 2022 sa prílev utečencov z Ukrajiny nezastavil a naďalej prichádzajú do slovenských miest a obcí. „Pripravujeme sa intenzívne na nové programové obdobie, osobitne na spustenie skutočného integrovaného prístupu, to znamená rozhodovania o použití eurofondov zdola. Vyzývame všetky ministerstvá, ktoré budú sprostredkovateľské orgány, aby sa snažili byť nápomocné pri rozbehnutí tejto schémy,“ zdôraznil Zacharides.

Na rokovaní rady sa budú zástupcovia ZMOS-u zaoberať aj dočerpaním eurofondov, nižšiemu výberu dane z príjmov v porovnaní s minulým rokom či komplikovanej situácii v samosprávach. „Na september pripravujeme ďalší snem, dynamizujeme svoju činnosť, vytvárame nové sekcie, chceme čo najviac posilniť odborné tímy v regiónoch,“ uzavrel predseda ZMOS-u.