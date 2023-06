Smer-SD trvá na prerokovaní svojich návrhov zákonov v parlamente

Uviedol to na pondelkovom brífingu predseda strany Robert Fico v reakcii na vyjadrenia sociálnych partnerov o obchádzaní riadneho legislatívneho procesu.

„Návrhy (zákonov), ktoré sme predložili, vznikli v komunikácii s poľnohospodármi a potravinármi a obchodníkmi. Tieto návrhy nevznikli od zeleného stola. Neviem, čo je účelom vyjadrení takéhoto typu, ale my trváme na tom, aby sa navrhnuté zákony prerokovali v parlamente, boli schválené v prvom čítaní. Prekvapuje ma, že zamestnávatelia sú proti tomu, aby sme im odpustili na pol roka odvody. Prekvapuje ma, že odborári sú proti tomu, aby sme bojovali proti vysokým cenám. Možno je to nejaké politické stanovisko, ale my trváme na prerokovaní predložených návrhov a urobíme všetko pre to, aby niečo z toho prešlo v parlamente,“ spresnil Fico.

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, Asociácii priemyselných zväzov a dopravy (APZD), členovia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ako aj zástupcovia zamestnancov združení v Konfederácii odborových zväzov (KOZ) SR, v pondelok verejne vyzvali poslancov Národnej rady (NR) SR a prezidentku SR, aby zastavili obchádzanie riadneho legislatívneho procesu a prijímanie návrhov zákonov škodlivých pre krajinu.

Predkladanie poslaneckých návrhov a závažných regulačných opatrení bez riadneho vyčíslenia ich dosahov na obyvateľstvo a podniky, či prijímanie zákonov bez akejkoľvek odbornej diskusie za zatvorenými dverami sa podľa sociálnych partnerov v uplynulom období stalo na Slovensku bežnou praxou. Návrhy zákonov sa predkladajú bez potrebnej analýzy, čo často spôsobuje opätovné otváranie legislatívy z dôvodu jej nerealizovateľnosti v praxi.