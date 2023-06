Výtržník si v cele od policajtov pýtal kávu, potom na nich zaútočil. Hrozí mu 5 rokov za mrežami

Muž, ktorý bol v nedeľu (18. 6.) nadránom súčasťou páchania výtržníctva v stupavskom podniku, zaútočil na viacerých policajtov. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.

V Stupave sa pre oznámenie o výtržnosti v podniku zišlo viacero hliadok. „Na mieste hliadka zistila, že tam dochádza k fyzickým útokom medzi viacerými občanmi, no hlavným útočníkom mal byť 50-ročný Milan,“ uviedla hovorkyňa.

Výtržník útok nasmeroval aj na policajta a spôsobil mu poranenia hlavy. Eskortovali ho do cely predbežného zadržania. „So sťažnosťou na nízky tlak si agresívny Milan vypýtal od hliadky Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Malackách kávu a rýchlu zdravotnú pomoc,“ priblížila hovorkyňa. Po vyjdení z cely zaútočil na dvoch členov hliadky. „Jedného kopol do oblasti brucha a druhého udrel lakťom do oblasti rebier. Za toto konanie ho policajti za použitia donucovacích prostriedkov spacifikovali a umiestnili znova do cely,“ dodala Šimková.