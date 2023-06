Muž sa stal zdrojom búrlivej diskusie, do parku si so sebou vodí hady

Muž zo Škótska, ktorí zvykne brávať do parku svoje hady opaľovať sa, sa stal zdrojom vášnivej diskusie o tom, ktoré zvieratá je prijateľné brať na verejné priestranstvá a ktoré nie.

Skupina na Facebooku Friends of Barshaw Park uviedla, že ju kontaktovali ľudia so strachom, že niekto vodí do parku 20 hadov. Preto vyzvala každého, kto hady zbadá, aby zavolal políciu.

Zaujímavé je, že mnohí miestni obyvatelia ani zďaleka nie sú zdesení, dokonca majiteľa hadov bránia. Povedali, že nerobil žiadne problémy a hady mal neustále pod kontrolou. Pýtali sa, prečo by sa do toho vôbec mala zapájať polícia.

Margaret Wintersová, ktorá býva pri parku, povedala, že každý, s kým hovorila, mal radosť zo sledovania hadov vyhrievajúcich sa na slnku, píše BBC. Povedala: „Keď som hady prvýkrát zbadala, doslova mi liezli po nohách. Trochu som sa zľakla, ale boli naozaj milé. Bolo to bizarné, pretože očakávate, že v parku uvidíte pobehovať psy, nie hady.”

Is it OK to let your snakes sunbathe in the park? https://t.co/zf9aZnLNuL