Horváth vidí v návrhu nových fiškálnych pravidiel EÚ viacero dobrých zámerov

Lindner: Nemecko nemá žiadny priestor na ďalšie príspevky do rozpočtu EÚ

Nemecký minister financií Christian Lindner nevidí žiadny priestor na to, aby Berlín poskytol ďalšie príspevky do rozpočtu Európskej únie. Povedal to v rozhovore, ktorý v piatok zverejnil časopis Spiegel.