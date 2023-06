Tvár vodiča kamiónu sa dramaticky zmenila. Toto je dôvod, prečo mu zostarla len polovica tváre

54-ročný vodič kamiónu Steve nepoužíval pri šoférovaní krém na opaľovanie, čo sa prejavilo na jeho tvári. Dramaticky zostarol, avšak len na jednej polovici tváre. Na pravej strane tváre mal hlboké linky a vrásky, no ak by ste ho zazreli zľava, mysleli by ste si, že nemá viac ako 45 rokov.

Vodič si všimol, že koža na jeho tvári je ovisnutá, no pripísal to starnutiu a myslel si, že s tým bude jednoducho musieť žiť. Potom sa jedného dňa pozrel do zrkadla a uvedomil si, že druhá strana jeho tváre vyzerá celkom inak - mladistvo. Vtedy si to uvedomil, čo za tým stojí.

Lorry driver who never wore SPF ages dramatically on one side of his face https://t.co/Oy4BNs4Efd pic.twitter.com/CJ6UmarOUX — MirrorHealth (@MirrorHealth) June 16, 2023

Steve pracuje ako vodič nákladného auta 30 rokov a trávi šesť dní v týždni na cestách. Celý ten čas mu slnko dopadá len na pravú stranu tváre.

Pre portál Mirror povedal: „Aby som bol úprimný, myslel som si, že je to neoddeliteľná súčasť starnutia a nikdy som nepremýšľal o tom, že by som sa mal liečiť, až kým som si nespomenul na novinový obrázok a príbeh s fotografiou tváre vodiča nákladného auta, na ktorej je vidieť naozaj vážne poškodenie slnkom.”

Otvorene dodal, že ani to ho nedonútilo zásobiť sa opaľovacím krémom. Len si pomyslel, že s tým bude musieť žiť. Zmenu spôsobilo až stretnutie s lekárkou Hannah Higgins, ktorá mu povedala, že slnko nepoškodilo len povrch pokožky, ale aj hlbšie vrstvy, čo spôsobilo ochabnutie pravej strany jeho tváre. Okrem toho mu diagnostikovala aj rosaceu. V rámci režimu starostlivosti o pleť mu odporučila každodenne používať krém s ochranným faktorom SPF 50.

Lekárka pre Mirror vysvetlila, že tak poškodenú tvár slnkom ešte nevidela. „Celá jeho tvár vykazovala známky poškodenia UV žiarením, bolo tam začervenanie, starecké škvrny a pigmentácia plus viac mazu na povrchu kože, ako by som normálne očakávala."

Steve po rozhovore s lekárkou výrazne obrátil: „Teraz by som už každému odporúčal opaľovací krém, či už je v kabíne vozidla alebo vonku.”