Ako vyčistiť olejové škvrny na betóne: Takto vám už konečne nebudú špatiť garáž

Rozliaty olej ľahko cez pórovitý povrch betónu prenikne dnu a zanechá trvalé škvrny. Dá sa tomu zabrániť, treba však reagovať čo najskôr.

Existuje niekoľko spôsobov, ako sa vysporiadať s olejovými škvrnami na betóne a dať ho do pôvodného stavu.

Čas je rozhodujúci

Čím skôr sa pustíte do boja s olejovou škvrnou, tým lepšiu šancu máte, že sa vám ju podarí odstrániť. Na začiatok je dobré použiť absorpčný materiál a vysať ním motorový olej z betónu. Môžete na to použiť napríklad podstielku pre mačky či piliny. Jednoducho nasypte na škvrnu a nechajte cez noc pôsobiť. Materiálom nešetrite. Ráno to potom pozametajte. Výhodou podstielky pre mačky je aj fakt, že pohlcuje pachy, čím vyriešite aj tento problém.

Domáci čistiaci prostriedok

Ak nemáte absorpčný materiál, vyskúšajte použiť domáci čistiaci prostriedok. Najskôr sa pokúste nasať čo najviac oleja pomocou handry, novín alebo papierových utierok. Vďaka tomu potom bude môcť čistiaci prostriedok preniknúť čo najhlbšie do betónu.

Následne kefou s tvrdými štetinami vydrhnite miesto s niektorým z nasledujúcich roztokov:

ocot s vodou v pomere 1:1

dve polievkové lyžice sódy bikarbóny s jednou šálkou horúcej vody

čajová lyžička saponátu s jedným pohárom vody.

Pozor, nikdy ich pri takýchto škvrnách nekombinujte, mohlo by dôjsť k nežiaducej chemickej reakcii a celú situáciu len zhoršiť.

Čistenie tlakom

Pri čistení olejových škvŕn pomôže aj tlakový čistič v spojení s čistiacim prostriedkom. Jeho účinnosť sa ešte zlepší, ak použijete horúcu vodu. Pred použitím sa uistite, že ste čo najviac oleja odstránili. Pri striekaní vody by ste mohli olej ešte viac rozšíriť po ploche.

Portál Lifehacker radí na škvrnu najskôr naliať odmasťovací prostriedok, nechať ho 15 minút vsiaknuť a až potom sa pustiť do čistenia. Dávajte tiež pozor na vhodné nastavenie tlaku, aby ste nepoškodili podlahu či okolité predmety.

Drhnutie pieskom

Ak nechcete používať žiadne chemikálie, môžete použiť na odstránenie oleja z betónu piesok a vlastnú fyzickú silu. Chce to ale veľké úsilie, tvrdí portál Love to Know. Takto by ste mali postupovať:

Nasypte piesok na olej a nechajte ho absorbovať.

Piesok pozametajte a nechajte len malú vrstvu.

Oblasť vydrhnite.

Opäť pozametajte.

Opakujte, kým škvrny nezmiznú.

Prevencia je lepšia ako čistenie

Jedným z najlepších spôsobov, ako dostať olej z betónu, je zabrániť tomu, aby sa tam vôbec dostal. Majte na pamäti niekoľko vecí a nebudete sa musieť tak veľmi trápiť s čistením olejových škvŕn.