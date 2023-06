Nezmeškajte dokonalé vesmírne divadlo. Na oblohe môžete vidieť až 5 planét

Na nočnej oblohe v najbližších dňoch môžete pozorovať Jupiter, Saturn, Merkúr, Neptún aj Urán v jednej línii. Prvé tri sú dokonca viditeľné voľným okom. Ak však chcete vidieť Neptún alebo Urán, pripravte si ďalekohľad.

Planéty sa zoradili do jednej línie už dnes v noci. Začal Saturn, ktorý bolo možné vidieť už niekoľko minút po polnoci. Neskôr sa pridal Saturn, Neptún, Jupiter, Urán a ako posledný sa nad ránom ukázal Merkúr. Planéty v takejto dokonalej línii bude možné vidieť niekoľko dní.

Rise and shine, early birds! On June 17, the pre-dawn sky will feature a rare alignment of planets – Saturn, Jupiter, Mercury, Uranus, and Neptune. Follow our detailed guide to make the most of this celestial show:https://t.co/YMJQi10pdU pic.twitter.com/w94ItTkiZq