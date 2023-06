Boris Johnson sa vracia k novinárčine, bude písať pre Daily Mail

Od soboty bude mať pravidelný týždenný stĺpček v pravicovo orientovanom bulvárnom denníku Daily Mail, informuje TASR.

Daily Mail v piatok na svojej titulnej stránke v tlačenom vydaní zverejnil tajomné posolstvo. „Od zajtra: Máme nového erudovaného prispievateľa, bude to povinné čítanie vo Westminsteri – a na celom svete!“ Po mnohých špekuláciách v priebehu dňa denník potvrdil, že novou akvizíciou je Boris Johnson.

Bruselský magazín Politico k tomu píše, že podľa jeho zdroja Johnsonova gáža v Daily Mail dosiahne v librách šesťcifernú sumu. Navyše tak dostane možnosť strieľať jedovaté šípy na svojho niekdajšieho ministra financií a terajšieho premiéra Rishiho Sunaka, s ktorým sa nemajú príliš v láske.

Johnson sa vráti k pravidelnej novinárskej tvorbe po prvý raz od roku 2019, keď písal pre konzervatívny denník Daily Telegraph. Ako však glosuje Politico, editori v Daily Mail zrejme z tohto nového prírastku neskáču od radosti. Jeden z Johnsonových bývalých editorov mu uznal jeho remeselné kvality, avšak zároveň ho označil za neriadenú strelu.

„(Jeho články) boli super, bolo to živé, veľmi čisté. Ale problém bol, kedy sme to my potrebovali a kedy nám to dodal. A či sa to vôbec týkalo témy, na ktorej sme sa dohodli,“ uviedol editor, ktorý chcel zostať v anonymite.

Ďalší problém pri Johnsonovi v minulosti bol, že svoje najlepšie postrehy dával konkurenčným novinám jednoducho zadarmo a do svojej rubriky, za ktorú dostával peniaze, potom napísal „niečo o tom, ako si vyrazil na prechádzku do hôr alebo čosi podobné“.

Daily Mail na svojom webe v piatok zverejnil propagačné video, na ktorom vystupuje Johnson v energickom, žoviálnom štýle. Sľubuje, že bude písať presne to, čo si myslí. Vraj sa dotkne aj politiky, ale bude sa jej snažiť venovať čo najmenej.