Takto spoznáte, že váš pes trpí. Mnoho majiteľov tieto znaky prehliada

Odborníčka na správanie zvierat Anna Webb pre Mirror povedala, že majiteľom domácich zvierat často unikajú jemné znaky, ktoré ukazujú, že ich psa niečo bolí alebo sa cíti nepríjemne. „Psy sú majstri v maskovaní bolesti, takže ide o to, pozorovať svojho domáceho maznáčika a spoznávať jeho zvyky, aby ste rozpoznali, keď sa vám snaží v psej reči niečo povedať,” vysvetlila.

Schopnosť čítať reč tela vášho psa vám pomôže pochopiť, čo si váš chlpatý priateľ myslí a čo cíti. Ešte dôležitejšie je vedieť rozpoznať, kedy trpí, aby ste ho mohli čo najrýchlejšie liečiť. Na nasledujúce náznaky by ste mali dávať pozor.

Zívanie

Zívanie je len zriedka znakom toho, že je pes unavený. Veľmi často tým naznačuje, že sa cíti nepríjemne. Ak napríklad zíva na prechádzke, môže to znamenať, že je preťažený, niečo ho bolí alebo je v strese.

Hryzenie a lízanie labiek

Hryzenie a lízanie labiek je nutkavé správanie, ktoré môže vyvolať stres alebo úzkosť. Psy si často olizujú labky kvôli alergii alebo kontaktu so škodlivými chemikáliami. Môže to byť tiež príznak bolesti pri artritíde, alebo môže mať na labkách malé boľavé odreniny.

Problémy s mobilitou

Ak si všimnete, že pes má problémy s chôdzou, stúpaním po schodoch alebo neskáče tak ľahko ako zvyčajne, môže to znamenať, že má bolesti.

Zhrbený chrbát, nízky chvost, prišpendlené zadné uši alebo rozšírené oči môžu značiť, že má pes zlý deň, ale aj artritídu, natrhnutý sval, poškodenie mäkkých tkanív či zapálenú odreninu.

Výrazy tváre

Ak sa váš pes olizuje, hoci nie je pri jedle, alebo sa trasie, keď nie je zima, môže to byť znak toho, že má bolesti. Podobne je to pri rýchlom dýchaní, keď nie je horúco. Naznačuje to, že ho daná situácia stresuje. Odvrátenie hlavy od vás a nechuť udržať s vami očný kontakt je tiež varovným signálom.

Zmena v správaní

Keď sa pes necíti dobre, môže sa zmeniť aj jeho správanie. Môže byť nervózny alebo sa chcieť utiahnuť do svojho pelechu či byť sám. Môže byť vyberavý v jedle, menej ochotný s vami interagovať alebo chcieť cez deň viac spať. Alebo sa zrazu stane hlučným či citlivejším na okolité zvuky.

V prípade, že pozorujete niektorý z týchto znakov a máte obavy, že váš miláčik má nejaký problém, určite sa poraďte s veterinárom.