Budúci týždeň prinesie horúce dni. Vyššie teploty budú striedať búrky

Zasiahnu najmä južnú polovicu SR. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti. Avizuje pritom, že na juhozápade a juhu stredného Slovenska možno očakávať niekoľko dní v rade s teplotami nad 30 stupňov Celzia. "Vylúčiť sa nedá ani deň s teplotou nad 35 stupňov," upozorňujú meteorológovia.

Vysvetľujú, že počasie sa začne meniť v nedeľu (18. 6.). „Od juhozápadu k nám začne zasahovať hrebeň vysokého tlaku vzduchu. Po jeho okraji k nám začne od juhozápadu až západu prúdiť veľmi teplý, neskôr aj vlhký vzduch,“ spresňujú.

Kým cez víkend by sa mali teploty udržať do 29 stupňov, v pondelok (19. 6.) by už v južnej časti územia malo byť o tri-štyri stupne teplejšie. „Najteplejšie bude zrejme na juhozápade Slovenska s teplotou do 33 stupňov,“ uvádzajú.

Od utorka (20. 6.) má pribudnúť aj vlhkosť, k horúčave sa teda pridá aj pocit dusna. „Taktiež sa v tomto vlhkom a veľmi teplom vzduchu budú najmä v popoludňajších hodinách lokálne tvoriť prehánky a búrky, tie môžu byť aj intenzívne,“ oznamuje SHMÚ s tým, že takýto charakter počasia vydrží zrejme do konca týždňa.