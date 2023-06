Let museli zrušiť, celej posádke prišlo nevoľno. Príčinou bol zvláštny pach v lietadle

Turistom cestujúcim v stredu (14. júna) z New Yorku do Londýna lietadlom Boeing 777 spoločnosti British Airways krátko pred vzlietnutím oznámili, že ich let sa neuskutoční.

K zrušeniu letu podľa denníka The Sun došlo v dôsledku silného zápachu, ktorý posádke po nastúpení na palubu spôsobil bolesť hlavy.

„Na palubu v New Yorku nastúpili príslušníci polície a hasičského zboru, ale neidentifikovali žiadne škodlivé výpary, len zvláštny pach,“ uviedol nemenovaný zdroj pre novinárov.

Lietadlo pôvodne odlietalo z londýnskeho letiska Heathrow, na ktoré sa z New Yorku malo vrátiť. Posádka zaregistrovala komplikácie priamo počas letu vo výške viac ako 9 kilometrov nad zemským povrchom.

Okrem bolesti hlavy sa personál počas letu stretol aj so svrbením očí a kovovou pachuťou v ústach.

Nemenovaný zdroj ďalej uviedol, že pasažierov, ktorí sa chceli prepraviť do Londýna, preložili na neskorší let, no následkom udalosti došlo ku skomplikovaniu celého letového poriadku.

Hovorca leteckej spoločnosti British Airways v stanovisku uviedol, že bezpečnosť zákazníkov je pre vedenie prvoradá. „Bezpečnosť našich zákazníkov a nášho personálu je vždy našou prioritou a nikdy ju neohrozíme. Zákazníkom sme sa ospravedlnili za zdržanie a ponúkli sme im náhradný let alebo vyplatenie celkovej sumy letenky.“