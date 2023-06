Agresivita psa sa odvíja aj od počasia. V tieto dni sú psy náchylnejšie na pohryzenie človeka

Sú to síce naši najlepší priatelia, no to nijako nezmenšuje ich schopnosť útoku. Približne každý piaty prípad útoku psa na človeka si vyžaduje lekárske ošetrenie, pričom obeťou sú neraz deti vo veku do 10 rokov.

Ako sa vyhnúť neželanej agresii zo strany štvornohých chlpáčov? 8-ročný výskum, ktorý prebiehal na vzorke takmer 70 tisíc prípadov útoku psa na človeka v Spojených štátoch, ukazuje, že veľkú dôležitosť treba pripisovať aj aktuálnemu počasiu.

Horúčavy dráždia ľudí aj zvieratá

Výskumníci po rozsiahlej analýze dospeli k záveru, že k najväčšiemu počtu uhryznutí človeka psom dochádza počas horúcich dní. Naopak – v daždivom počasí psy útočia menej.

Letné horúčavy provokujú nielen psov – výskumy totiž kontinuálne dokazujú, že počas nich stúpa aj počet vrážd v ľudskej populácii. Slnko stupňuje agresiu aj u niektorých primátov, potkanov a myší.

Výskum prebiehal pod taktovkou odborného asistenta Harvardovej medicínskej školy Clasa Linnmana, ktorý zozbieral informácie o pohryzeniach v ôsmich amerických veľkomestách (Dallas, Houston, Baltimore, Baton Rouge, Chicago, Louisville, Los Angeles a New York).

Linnmanov tím následne porovnal údaje o teplote ovzdušia, úrovni znečistenia ozónu a množstve jemných častíc prítomných v ovzduší v deň útoku. Vedci zhodnotili aj mieru dopadu ultrafialového svetla na lokalitu, v ktorej došlo k útoku, prípadne množstvo snehových a dažďových zrážok.

Výsledky dokazujú, že počas dní s vyšším UV indexom dochádza k 11-percentnému zvýšeniu frekvencie útokov psov na ľudí. Počas teplých dní sa táto frekvencia zvyšuje o 4 percentá a dni s vyššou mierou ozónu prinášajú 3-percentné zvýšenie.

„Usudzujeme, že psy, alebo interakcie medzi psami a ľuďmi, sú počas horúcich, slnečných a smogových dní agresívnejšie, čo znamená, že spoločenská záťaž v podobe extrémneho tepla a znečistenia vzduchu sa prejavuje aj agresiou u zvierat.“

Agresia v daždi klesá

Vedci ďalej dokazujú, že v daždivom počasí klesá frekvencia útokov psov o jedno percento. Prítomnosť drobných častíc v ovzduší pritom podľa nich nemá vplyv na ich správanie.

Štúdia má aj niekoľko úskalí – nezohľadnila napríklad ďalšie faktory, ktoré môžu prispieť k zvýšenej pravdepodobnosti útoku psa na človeka, ako je plemeno, pohlavie alebo prípadná kastrácia.