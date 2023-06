Korčok ako možný nástupca Čaputovej? Podľa Gröhlinga by šlo o dôstojnú výmenu

„Mrzelo by ma, ak by Zuzana Čaputová opäť nekandidovala. Bola to a aj je naša najlepšia prezidentka. Verím však, že Ivan Korčok by bol jej dôstojným nástupcom,“ skonštatoval.

Čaputová oznámi rozhodnutie v súvislosti so svojou kandidatúrou začiatkom budúceho týždňa. Podľa viacerých médií zvažuje, že o funkciu sa opäť uchádzať nebude.

Mandát prezidentky uplynie v roku 2024. Hlavu štátu volia občania Slovenskej republiky v priamych voľbách tajným hlasovaním na päť rokov. Kandidátov na prezidenta môže navrhnúť najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania na základe petície najmenej s 15.000 podpismi oprávnených voličov.