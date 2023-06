FOTO: Tento opaľovací krém nemá taký SPF ako hlása obal. Hygiena upozorňuje na nebezpečnú kozmetiku

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány na Malte, v Českej republike, vo Francúzsku a v Nemecku. TASR o tom informoval Marek Eliáš z komunikačného odboru ÚVZ SR.

Zakázanú látku zaznamenali v sprejovom dezodorante od značky Tesori d'Oriente, Tesori D'Oriente Hammam aj v toaletnej vode Eau de toilette - vaporisateur spray American Style.

Opaľovacie mlieko Bio Bione podľa skúšky na stanovenie slnečného ochranného faktora neposkytuje deklarovanú ochranu SPF 22, ale iba 4,8. „V dôsledku toho nemusí byť používateľ dostatočne chránený pred UV žiarením, čím sa zvyšuje riziko spálenia alebo rakoviny kože,“ upozornili hygienici.

Krém na ruky Code No. One Paticuliere HandCreme mal obsahovať nepovolenú látku. „Kontrolný orgán v Nemecku uviedol, že vyššie uvedený výrobok sa predával iba firmám určeným na nechtový dizajn a nie konečným spotrebiteľom,“ doplnil ÚVZ SR. Výrobok bol určený do Rakúska a Švajčiarska.